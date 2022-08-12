Все начнется 18 августа: «Пятерочка», «Магнит» и «Ашан» сообщили о важном решении

Крупные российские сети супермаркетов неожиданно приняли решение изменить свою политику относительно пополнения ассортимента магазинов. «Пятерочка», «Магнит», «Ашан» и «Лента» расширят сотрудничество с местными производителями.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По информации PRIMPRESS, в Челябинской области супермаркеты начнут закупочные сессии с новыми производителями уже 18 августа. Благодаря этому полки популярных магазинов пополнятся продукцией, которую фермеры производят в своем регионе.