Все начнется 18 августа: «Пятерочка», «Магнит» и «Ашан» сообщили о важном решении

Торговые сети предупредили россиян.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Крупные российские сети супермаркетов неожиданно приняли решение изменить свою политику относительно пополнения ассортимента магазинов. «Пятерочка», «Магнит», «Ашан» и «Лента» расширят сотрудничество с местными производителями. 

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По информации PRIMPRESS, в Челябинской области супермаркеты начнут закупочные сессии с новыми производителями уже 18 августа. Благодаря этому полки популярных магазинов пополнятся продукцией, которую фермеры производят в своем регионе.

 

В других областях также идут активные переговоры с сельхозпредприятиями и переработчиками. По мнению экспертов, таким образом ретейлеры пытаются расширить диапазон поставок товаров, который сократился по линии импорта. 

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