Все изменится очень скоро: россиянам назвали размер ставки по вкладам

Процентных ставок по банковским депозитам по 20% уже не будет в этом году. Тенденция на снижение продолжается, и россиян предупредили о размере доходности по вкладам, которая установится в ближайшее время.

В среднем, ставка по рублевым вкладам будет снижена к концу года. Гендиректор АКРА Михаил Сухов назвал ее размер в интервью «Прайм».

«По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности», — объяснил грядущую стоимость рублевых вкладов Сухов.

Весной, напомним, банки предлагали россиянам сберечь свои рубли под аномально высокие проценты. В некоторых организациях предлагали по 20% годовых.