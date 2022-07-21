Все гениальное просто: туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади

Каждое лето начинается сезон отпусков. Многие выбирают отечественные курорты, но желающих отдохнуть в Турции, Египте, ОАЭ и других странах тоже большое количество.
И хоть цены на билеты недавно взвинтили, россияне стремятся попасть на море. Хотя недавно случился ажиотаж вокруг виз в Финляндию, страна открыла границы и сняла ограничения, что привлекло туда туристов.
Многие отдыхающие, особенно представительницы прекрасного пола, берут с собой большое количество вещей. Порой также случается превес. Однако авиакомпании ужесточают правила провоза багажа и ручную кладь проверяют по размерам и весу. Однако туристка из Ирландии нашла лазейку в правилах провоза ручной клади.
По словам путешественницы, авиакомпании не могут запретить пассажирам проносить пакеты с покупками из магазинов беспошлинной торговли в аэропорту. Девушка воспользовалась этой лазейкой в правилах и смогла увеличить норму своей ручной клади: все содержимое рюкзака блогерша сложила в пакет Duty Free, освободив таким образом дополнительное место для вещей.
Все содержимое своего большого рюкзака она пронесла на борт бесплатно. Видео с ее способом схитрить разлетелось по Сети и попало в The Sun. Ирландка также отметила, что в самом магазине беспошлинной торговли достаточно купить что-то небольшое и попросить большой пакет.
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Напомним, что ранее другая туристка нашла способ обойти норму провоза жидкостей на борту. Она просто заранее заказала в интернет-магазине туалетные принадлежности и выбрала способом доставки пункт самовывоза, который находится в бутике в авиагавани. Таким образом бесплатно положив в ручную кладь полноразмерные косметические средства уже после прохождения контроля безопасности.