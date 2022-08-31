Все без исключения пенсионеры получат прибавку 2 сентября

В начале осени пенсионеры получат приятный бонус. Прибавка к пенсии будет поступать на счета со 2 сентября. Деньги придут автоматически, а в некоторых случаях нужно подать заявление.
Специалисты соцзащиты заверили, что выплату назначат тем, у кого в августе подтвердился размер пенсии ниже прожиточного минимума. Например, в Курской области это 10 461 рубль. Доплата будет такой же. Об этом пишет Primpress.
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Выплаты назначат в автоматическом режиме. А тем, кто продолжает работать в определенных отраслях, например, работники культуры или дворники, и получают зарплату ниже прожиточного минимума, придется подать заявление.