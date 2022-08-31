Все без исключения пенсионеры получат прибавку 2 сентября

В начале осени пенсионеры получат приятный бонус. Прибавка к пенсии будет поступать на счета со 2 сентября. Деньги придут автоматически, а в некоторых случаях нужно подать заявление.

Специалисты соцзащиты заверили, что выплату назначат тем, у кого в августе подтвердился размер пенсии ниже прожиточного минимума. Например, в Курской области это 10 461 рубль. Доплата будет такой же. Об этом пишет Primpress.