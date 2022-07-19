Время заселяться: съемные «однушки» в Москве подешевели почти на 13%

Политическая и экономическая обстановка в России, сложившаяся в 2022 году, странным образом сказалась на аренде жилья. Как можно было ожидать, цены на съемные квартиры поднялись, но далеко не по всей стране.

Так, за первое полугодие ценник поднялся в Магнитогорске (+20,8% за «однушку» и +26,3% за «двушку»), Чите (+16,4% и +18,5%), Ленинградской области (+11,4% и +19%), Якутске (+16,1% и +12,3%), Ростове-на-Дону (+14,3% и +18,1%), Пензе (+17,4% и +20,6%), Сочи (+23,3% и +13%), Севастополе (+11,7% и +12,4%) и Вологде (+9,6% и +8,2%).

При этом в ряде городов, в том числе и в столицах, цены на аренду жилья упали. В списке Санкт-Петербург (–3,6% и –9,3%), Москва (–12,9% и –6%), Курган (–2,9% и –6,3%), Тольятти (–2,1% и +0,8%), Казань (–7,7% и –0,9%) и Екатеринбург (–1% и –1,7%).

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Такие цифры приводит портал «Мир квартир». Его гендиректор Павел Луценко отмечает, что в большинстве городов арендодатели повышают ставки, так как растут платежи за услуги ЖКХ, цены на стройматериалы для ремонта и прочее. Но многие арендаторы из-за сложного положения с работой и доходами не в состоянии платить больше, поэтому есть немало примеров, когда владельцам квартир приходится снижать цены, чтобы найти жильца.