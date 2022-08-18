Врачи предупредили: в сентябре в школах наденут маски и перейдут на удаленку

Недавно родители начали готовиться к новому учебному году. Многие покупают тетрадки, новую форму и другие необходимые вещи для школьника. Однако 1 сентября есть большая вероятность того, что масочный режим вернут, а с ним и дистанционное обучение.

В Красноярском крае главный санврач напоминает, что если 20% и более класса больны коронавирусом, то все ученики в классе уходят на удаленку. Он подчеркнул, что антисептики для рук, и маски, который лучше носить не только учителям, но и обязательно работникам кухни.