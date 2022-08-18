Врачи предупредили: в сентябре в школах наденут маски и перейдут на удаленку

За последние два года жизнь граждан изменилась. Многие впервые столкнулись с эпидемией и локдауном. Из-за повышенной заболеваемости многие компании перевели сотрудников на удаленку, а медицинские маски и санитайзеры появились в каждом доме. Лишь весной этого года масочный режим был отменен.
Недавно родители начали готовиться к новому учебному году. Многие покупают тетрадки, новую форму и другие необходимые вещи для школьника. Однако 1 сентября есть большая вероятность того, что масочный режим вернут, а с ним и дистанционное обучение.
В Красноярском крае главный санврач напоминает, что если 20% и более класса больны коронавирусом, то все ученики в классе уходят на удаленку. Он подчеркнул, что антисептики для рук, и маски, который лучше носить не только учителям, но и обязательно работникам кухни.
Бывший главный санврач России, тоже сделал заявление.
«Первого сентября дети идут в школу, а на третью неделю сентября у нас начинается подъем», — предрек Геннадий Онищенко. Он пообещал всем, что учебный год обязательно «сдетонирует» ковид.
Пока Роспотребнадзор сообщил, что обязательное ношение масок введено лишь в отдельных регионах (Тува, Бурятия). Ведомство называет критерием принятия решения по масочному режиму пороговое значение в 50 случаев заболевания на 100 тыс. населения. Однако по официальным данным в более чем в половине регионов РФ, в том числе в Москве, порог в 50 случаев превышен.
Окончательное решение по ограничительным мерам, как и в 2019–21 годах, остается за местными властями. По Москве официальных распоряжений об ужесточении противоковидных мер нет, но маски рекомендованы, особенно группам риска. Некоторые работодатели снова отправляют до 30% сотрудников из офисов, пишет «МК».