Впервые за 20 лет! Доллар «объявил» полную уравниловку!

12 июля можно по праву назвать исторической датой в истории курса валют. Впервые за 20 лет на валютном рынке наступила полная уравниловка.

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На вторичных торгах на Московской бирже курсы доллара и евро стали равными относительно российских денег и достигли отметки в 59 рублей 30 копеек.

Был момент, когда доллар даже чуть обогнал евро, но вернулся на свои позиции. На западных ранках картина выглядела еще проще: 1 доллар равнялся 1 евро.

Источник: КП, радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

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