Возвращают до 20 тысяч рублей: россияне бросились покупать туры с кешбэком по стране

Попасть за границу становится все сложнее. Не так давно Евросоюз перекрыл небо для отечественных самолетов. А теперь Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам. Но некоторые страны, такие как Франция, будут выдавать визы, но их срок и время получения повысились. На фоне таких перемен жители России скупили туры по стране с кешбэком.
Россияне бросились покупать путевки по программе туристического кешбэка, которая стартовала 25 августа. Ажиотаж заметили представители Ростуризма. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, с начала очередного этапа акции туры по России приобрели уже более 500 тысяч соотечественников.
«Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем», — заявила Догузова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Ранее продажи путевок по стране с кешбэком на осень и зиму продлили с 25 августа по 10 сентября. При этом отправиться на отдых можно с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.
Отметим, что президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сейчас он составляет 20 тысяч рублей, пишет ТАСС.