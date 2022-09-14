Возвращают до 20 тысяч рублей: россияне бросились покупать туры с кешбэком по стране

«Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены. Окончательные итоги на днях подведем», — заявила Догузова.

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Ранее продажи путевок по стране с кешбэком на осень и зиму продлили с 25 августа по 10 сентября. При этом отправиться на отдых можно с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Отметим, что президент России Владимир Путин поручил вдвое увеличить размер туристического кешбэка до 40 тысяч рублей при поездках на Дальний Восток, сейчас он составляет 20 тысяч рублей, пишет ТАСС.