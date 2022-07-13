ВОЗ собирается признать другие гендеры, кроме мужского и женского

Всемирная организация здравоохранения собралась пересмотреть свое руководство по учету гендерной проблематики «в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

В частности, ВОЗ собирается обновить ключевые концепции полового разделения, а конкретно, «выйти за рамки бинарных подходов». Согласно недавнему сообщению организации, «пол не ограничивается мужским или женским».

Зарубежные медики пишут, что таким образом они будут бороться с дискриминацией в здравоохранении. Ведь она зачастую основывается на таких факторах, как пол, возраст, социально-экономический статус, этническая принадлежность и сексуальная ориентация.

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Похоже, готовится почва для того, чтобы в медицину пришли работать «они». Люди, отрицающие свою половую принадлежность, которых все больше появляется в западном обществе.