«Войти снова на рынок у H&M не получится»: ушедшему из России бренду Миро пообещала скорбное будущее

Шведский бренд одежды H&M объявил, что окончательно покидает российский рынок. Еще в марте они прикрыли свои торговые точки, а теперь объявили о распродаже товара на территории РФ.

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Известный блогер Лена Миро прокомментировала это событие, полагая, что пострадает в этой ситуации больше торговая марка, чем отечественные покупатели.

«Лишившись огромного рынка в России, компания потеряет деньги, которые делала на россиянах.

Замечу, что это — навсегда. Войти снова на рынок, даже спустя несколько лет, у H&M не получится — они попросту будут тут не нужны, их место займут другие», — написала в своем ЖЖ Миро.

При этом заменить товар ушедшей торговой марке будет довольно просто — он не уникален.