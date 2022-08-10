Вот на что надо тратить деньги! Нищенка купила на подаяние лотерейный билет и выиграла 74 миллиона рублей

Удивительная история произошла в испанском городе Аликанте. Там нищенка, просившая милостыню, в один миг разбогатела.
Женщина потратила подаяние не на хлеб и воду, а решила распорядиться деньгами очень смело. Она купила лотерейный билет. И, о чудо, тот оказался выигрышным.
Нищенка в один миг стала обладательницей 1,2 миллиона евро (это примерно 74 миллиона рублей).
Имя счастливицы не разглашается. Известно лишь, что практически всю милостыню она тратила на покупку лотерейных билетов. И удача в итоге ей улыбнулась.
Владелец табачного магазина, продавший билет нищенки, говорит, что она цыганка.
«Вчера она пришла и сказала, что мы решили все ее проблемы, — сказал мужчина. — Мы осчастливили человека, которого любила вся округа. У нее были долги и финансовые проблемы».
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По материалам Newsweek.com