Вот это качели! Насколько взлетит стоимость доллара к осени

Пока американская валюта демонстрирует низкие показатели в районе 57 рублей, однако к осени ситуация может существенно измениться.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что после лета валюта США может сильно изменить свое поведение и значительно укрепиться. Эксперт полагает, что его цена в обменниках может достигнуть 70 рублей.

Произойдет это из-за того, что государству и бизнесу к этому периоду удастся заместить выпадающий европейский и американский импорт за счет параллельного импорта. Соответственно возрастет и интерес к иностранной валюте.

Источник: sberometer.ru.