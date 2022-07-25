Вот это качели! Насколько взлетит стоимость доллара к осени

Тот, кто собрался отложить покупку американской валюты, должен прислушаться к мнению эксперта.
Доллары.

Доллары. Фото: Global Look Press

Пока американская валюта демонстрирует низкие показатели в районе 57 рублей, однако к осени ситуация может существенно измениться.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил, что после лета валюта США может сильно изменить свое поведение и значительно укрепиться. Эксперт полагает, что его цена в обменниках может достигнуть 70 рублей.

Произойдет это из-за того, что государству и бизнесу к этому периоду удастся заместить выпадающий европейский и американский импорт за счет параллельного импорта. Соответственно возрастет и интерес к иностранной валюте.

Источник: sberometer.ru.

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