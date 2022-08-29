Восстановить справедливость: когда собираются пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Депутаты партии ЛДПР в Госдуме выступили с предложением о перерасчете пенсий работающим пожилым людям. Речь идет о пенсии по старости, и ее перерасчет хотят сделать с 1 января 2023 года. При этом учитывать законотворцы предлагают максимальное значение пенсионного коэффициента — 10, а не 3, как было ранее, пишет Gazeta.ru.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Также ради восстановления справедливости парламентарии хотят вернуть индексации страховых пенсий работающим, которые ранее были отменены. Несколько лет страховую часть пенсии и фиксированную выплату для трудящихся пожилых не увеличивали.