Восстановить справедливость: когда собираются пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Депутаты партии ЛДПР в Госдуме выступили с предложением о перерасчете пенсий работающим пожилым людям. Речь идет о пенсии по старости, и ее перерасчет хотят сделать с 1 января 2023 года. При этом учитывать законотворцы предлагают максимальное значение пенсионного коэффициента — 10, а не 3, как было ранее, пишет Gazeta.ru.

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