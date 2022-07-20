«Водители отрезок в 250 километров ползут весь день»: Лоза сообщил о казусах по дороге в Крым

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграм» рассказал о казусах, которые поджидают водителей, которые отправляются из центральных регионов России в Крым.

По его словам, навигатор часто сводит водителей на грунтовые дороги. Его родственник отправился через Краснодар, после которого все движение встало. Навигатор повел огородами и протащил его в итоге через Анапу, что значительно удлинило путь.

«Мост красивый, спору нет, но выставочные 60 километров трассы были сданы вместе с ним, а нормальной дороги до Краснодара за три года так и не появилось. Финансирование практически закончилось, техника по большей части стоит на обочине, а бедолаги-водители отрезок в 250 километров ползут по Кубани порой весь день», - заметил Лоза.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что многие россияне сталкиваются по пути на юг с неудобствами. К примеру, не хватает кабинок в туалетах, в кафешках мало сотрудников, что приводит к очередям. Да еще и дорожники затеяли традиционные летние ремонты дорог и реконструкции мостов.