Во второй половине дня 27 июля на Москву обрушатся грозы

Во второй половине дня 27 июля жара в Москве сменится дождем с грозой и порывами ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ненастье может начаться с полудня и продлится до конца суток.

«В непогоду будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — предупреждает Городское хозяйство Москвы в Telegram.

Похожее сообщение разместило на своем сайте Главное управление МЧС по столице. Спасатели отмечают, что ливень ожидается кратковременным.

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