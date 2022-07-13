Во «Вкусно – и точка» теперь нельзя делать фото и заряжать телефон

Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» (бывший McDonald’s) ввели новые правила для своих клиентов.

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Теперь посетителям кафе запрещено делать фото внутри помещений и использовать электрические розетки, в том числе для зарядки телефонов.

Представитель пресс-службы «Вкусно и точка» Наталья Меркушова заметила, что селфи делать в заведении по-прежнему можно, а также снимать друг друга с разрешения (например, в одной компании).

А вот фотографировать других посетителей без их позволения в ресторанах теперь нельзя. Запрещено также снимать в производственных помещениях.

Источник: «Газета.Ru».

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