Во «Вкусно — и точка» появятся свои кола, «Биг Мак» и «Хэппи Мил»: как их назовут

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявки на регистрацию примерно 20 товарных знаков, которые заменят популярные блюда McDonald’s, передает ТАСС.

В частности, в документах на регистрацию значатся: «Айс де Люкс», «Биф Хит», «Вит Чикен», «Кидс Комбо», «Мега Биг», «Мистер Биг», «Мистер Биф», «Фроузен Спешиал», «Фриззи де Люкс», «Чикен Хит», «Чилл Спешиал», «Вау Фест», «Биг Фест» и другие.

Ранее были поданы заявления на регистрацию товарных знаков Tasty. And That's It, «Кофе — и точка», «Кола и точка», «Авто — и точка», «Комбо — и точка», «Доставка — и точка».