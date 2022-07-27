Внимание, Сбербанк предупреждает! С 1 августа с россиян автоматически спишут деньги!

Сбербанк сообщил своим вкладчикам неприятную новость, впервые за 20 лет структура решила повысить стоимость своих уведомлений на 10 рублей.

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Уже с 1 августа с россиян автоматически начнут снимать увеличенный тариф за услугу. Нет сомнений, тот, кто не заметил новости об этом нововведении, может сильно удивиться.

В зависимости от типа карты теперь услуга будет стоить 40 или 70 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе кредитной организации.