Внимание! Изменены даты выплат: пособия для школьников и пенсии в сентябре упадут на карты в другие дни

По сообщению ПФР, в сентябре этого года пособия на детей школьного возраста и пенсии будут выплачены раньше срока.
Это касается пособий для семей с детьми 8–17 лет, семей военных и силовиков, пострадавших от радиации, инвалидов, которые выплачивают каждый месяц 3 числа. В сентябре оно выпадает на выходной, поэтому жители региона, которым положены эти выплаты, получат деньги раньше — 2 сентября.
Пенсионерам, получающим деньги 4 и 11 числа, по аналогичной причине выплатят средства 2 и 9 сентября.
«Досрочное зачисление денежных средств также коснется и пенсионеров, которые получают пенсии на банковские счета 4-го и 11-го числа. Так как оба дня выпадают на воскресенье, то выплаты будут произведены в пятницы, 2 и 9 сентября соответственно»,—- говорится в сообщение на сайте ПФР.
Деньги придут на банковские счета граждан.
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