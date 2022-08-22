Внимание, готовимся к новому сценарию! Банк России показал новый курс доллара на завтра!

Курс доллара и евро стабильно растут в цене к концу лета, значительно увеличиваясь в своей стоимости осенью. Однако, похоже, что этот год будет с сюрпризами.

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Несмотря на то, что многие финансовые аналитики предсказывали курс доллара в конце августа примерно в 75 рублей, объясняя ростом интереса страны к параллельному импорту, американская валюта не только не поднимается в цене относительно рубля. Но напротив, только падает.

22 августа Банк России установил на 23 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 59,74 рублей, евро был повышен до 59,53 рублей. Не исключено, что такими темпами к сентябрю доллар упадет до 50 рублей.