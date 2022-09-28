Внезапно покинула Россию олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова

Стало известно о неожиданном отъезде из России олимпийской чемпионки-синхронистки Анастасии Давыдовой. 39-летняя спортсменка — член Федерации синхронного плавания России, она входит в Олимпийский комитет РФ, в стране даже есть школа, носящая имя Анастасии Давыдовой.

В копилке спортсменки — множество наград: она пятикратная олимпийская чемпионка, много раз побеждала на мировых и европейских первенствах.

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О своем отъезде синхронистка не предупредила, покинула страну внезапно, об этом ничего не знали ни в Олимпийском комитете, ни в Федерации синхронного плавания, Анастасия не сложила свои полномочия в этих организациях.

Впрочем, в последнее время ее деятельность там не отличалась активностью. Основное внимание Давыдова уделяла Олимпийскому центру синхронного плавания в Москве. Сотрудникам этого центра и пришло сегодня утром сообщение об отъезде синхронистки: в нем говорится, что Анастасия уезжает вместе с мужем и возвращаться не планирует, сообщает издание Аrgumenti.ru.