Китайский юань обогнал евро по объемам торгов tomorrow на Мосбирже. Такая ситуация сохраняется второй день подряд. Обошел юань только доллар.

Объем национальной валюты Поднебесной составил 52,8 млрд рублей, в то время как евро – чуть более 41 млрд. Эксперты в сфере финансов отмечают, что росту юаню способствует ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».