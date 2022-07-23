Внезапно! Названа валюта, которая обогнала евро по объемам торгов

Китайский юань обогнал евро по объемам торгов tomorrow на Мосбирже. Такая ситуация сохраняется второй день подряд. Обошел юань только доллар.
Объем национальной валюты Поднебесной составил 52,8 млрд рублей, в то время как евро – чуть более 41 млрд. Эксперты в сфере финансов отмечают, что росту юаню способствует ужесточение антироссийских санкций. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Напомним, ранее стало известно, что над подключением к китайской системе банковских переводов CIPS работают все больше российских банков, в том числе Росбанк и Газпромбанк.