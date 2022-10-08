Вместо «Мира»: Турция предложила российским туристам свою платежную систему

После того, как карты «Мир» перестали принимать к оплате на территории Турции, россияне забеспокоились. С наличностью не наездишься в отпуск, да и приобрести валюту сейчас в отечественных банках все сложнее.

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Но сейчас турецкие власти, кажется, нашли выход из затруднения. Они готовы предложить свою платежную систему Troy. Если Центробанк РФ даст добро, то наши туристы смогут оформить карту и беспрепятственно рассчитываться ею на территории Турецкой Республики.

Директор банковского институт ВШЭ Василий Солодков поясняет сайту kp.ru: «Если Россия примет предложение Турции, то система будет работать у нас так же, как и китайский UnionPay. Российские банки подключатся к Troy и смогут выдавать соответствующие банковские карты».