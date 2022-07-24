Вместо «Макдоналдса»: сеть ресторанов «Теремок» планирует расшириться в полтора раза

После ухода из России «Макдоналдса» и других ресторанов быстрого питания настало время для развития отечественного фастфуда. А какой уличный перекус самый популярные в нашей стране? Блины! После шаурмы, конечно же…
И вот, сеть ресторанов русской кухни «Теремок» начала готовиться к расширению бизнеса.
«Мы планируем расширить нашу сеть в полтора раза в ближайшие пять лет и открыть до 200 ресторанов. 65 новых заведений заработают за этот период в Петербурге и Ленобласти, до 85 — в Москве. Также мы планируем расширять свое присутствие в Краснодаре, ведем переговоры о начале работы в Новосибирске. В планах и новые города-миллионники, в том числе и по соглашениям франчайзинга», - цитирует «Коммерсантъ» управляющего данной сети ресторанов Михаила Гончарова.
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Добавим, что «Теремок» работает в России с 1998 года. В Москве открыты 166 точек общепита этой сети, в Санкт-Петербурге - 146, в Краснодаре - 8.