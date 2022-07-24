Вместо «Макдоналдса»: сеть ресторанов «Теремок» планирует расшириться в полтора раза

После ухода из России «Макдоналдса» и других ресторанов быстрого питания настало время для развития отечественного фастфуда. А какой уличный перекус самый популярные в нашей стране? Блины! После шаурмы, конечно же…

И вот, сеть ресторанов русской кухни «Теремок» начала готовиться к расширению бизнеса.