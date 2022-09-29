Вместо магазинов Lego в России откроется торговая сеть «Мир кубиков»

На площадях сертифицированных магазинов Lego в России откроются точки новой сети «Мир кубиков». В ней будут продаваться конструкторы и другие игрушки, в том числе и закупленная по параллельному импорту продукция компании Lego.
Об этом РИА Новости сообщили в Inventive Retail Group, которая управляет несколькими розничными сетями и онлайн-магазинами. Отмечается, что новый проект будет состоять из 65 торговых точек в более чем 20 городах России.
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Напомним, в 2022 году знаменитый на весь мир производитель детских конструкторов Lego прекратил свою деятельность в РФ. Но таким образом его продукция будет продолжать продаваться в нашей стране. Однако в «Мире кубиков» будут представлены и другие бренды игрушек. Компания не исключает и появления в будущем собственной торговой марки.
Онлайн-магазин с доставкой по всей стране, кстати, сохранится, но тоже переживет ребрендинг.