Власти просят не использовать Крымский мост без острой необходимости

Власти Крыма обратились к жителям республики с просьбой не использовать Крымский мост в ближайшие дни без острой необходимости. Причина - ограниченная пропускная способность пострадавшей от взрыва переправы.

9 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на мосту запущена вторая полоса для автомобильного движения. Это должно увеличить скорость пропуска транспорта, но пока что не все автомобили пускают на знаменитый переезд.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», - сообщил в Telegram глава Крыма Сергей Аксенов. «Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту: Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту: порт «Крым» – порт «Кавказ». Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно».

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Кроме того, министерство транспорта региона обратилось к водителям грузовых автомобилей, напомнив им о сухопутном пути из Крыма - через Мелитополь, Мариуполь и Таганрог. По возможности, грузовикам рекомендуется этот маршрут объезда.

По материалам ТАСС.