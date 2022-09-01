Владимир Путин тайно попрощался с Михаилом Горбачевым

Президент России Владимир Путин попрощался с бывшим главой СССР Михаилом Горбачевым. Российский лидер приехал к нему в больницу перед своей поездкой в Калининградскую область.

«Перед выездом Путин заехал в ЦКБ, попрощался с Михаилом Горбачевым. Положил цветы к гробу. Мы знаем, что общая церемония прощания 3 сентября, но, к сожалению, рабочий график президента не позволит это сделать», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Прощание с Горбачевым состоится в субботу в 10 утра в Колонном зале Дома Союзов. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.