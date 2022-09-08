Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями новому королю Великобритании

В Букингемский дворец этим вечером продолжают поступать соболезнования по поводу кончины королевы Елизаветы II. Президент РФ Владимир Путин тоже направил телеграмму с соболезнованиями новому королю Великобритании Карлу III (так теперь будут называть сына королевы Чарльза).
Российский лидер отметил, что с именем Елизаветы II неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства, что королева по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене.
«Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», - приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
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Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии. Ей было 96 лет, из них 70 лет она провела на британском престоле. В Соединенном Королевстве в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.