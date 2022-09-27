«Вкусно — и точка» откроет аналог «МакКафе» под названием «Кафе — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка».
По документам, новый товарный знак позволяет производить и продавать различные напитки, кружки и стаканы, картонную упаковку, картошку фри, соевые котлеты, чизбургеры и хот-доги, йогурты, яичницу и оладьи, а также организовать доставку еды.
Заявку на регистрацию бренда подало ООО «Система ПБО» — бывшее ООО «Макдоналдс». Предполагается, что «Кафе — и точка» будет аналогом «Маккафе».
«В меню «Кафе» входит широкий ассортимент любимых кофейных напитков гостей, а также выпечка, чиабатты и десерты», — цитирует пресс-службу компании новостное агентство «Москва».
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В организации также заявили, что концепция «Кафе — и точка» уже запущена в обновленной сети ресторанов с 11 сентября.