«Вкусно — и точка» откроет аналог «МакКафе» под названием «Кафе — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Кафе — и точка».

По документам, новый товарный знак позволяет производить и продавать различные напитки, кружки и стаканы, картонную упаковку, картошку фри, соевые котлеты, чизбургеры и хот-доги, йогурты, яичницу и оладьи, а также организовать доставку еды.

Заявку на регистрацию бренда подало ООО «Система ПБО» — бывшее ООО «Макдоналдс». Предполагается, что «Кафе — и точка» будет аналогом «Маккафе».