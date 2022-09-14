«Вкусно - и точка» будет продавать колу под брендом «Добрый cola»

«Макдоналдс» и «Кока-кола» неразделимы. Даже если обоим поменять названия.

13 сентября сеть ресторанов «Вкусно - и точка» сообщила журналистам, что с 15-го числа введет в ассортимент напиток «Добрый cola». До конца месяца кола под новым брендом появится во всех точках сети быстрого питания и будет продаваться на розлив в прежних объемах.

Ранее «Вкусно - и точка» реализовывала оставшиеся запасы газировки Coca-сola и искала ей замену. Вполне логично, что она выбрала бренд, в который переродился прежний напиток.