«Вкусно – и точка» без «Хэппи Мил»! Когда любители фастфуда увидят в меню долгожданный продукт

Пришедшие на смену «Макдоналдсу» рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» отработали под новым брендом первый месяц. Правда, Сеть не смогла порадовать своих посетителей, как ее предшественник — в меню до сих пор нет набора «Хэппи Мил», куда помимо еды входит игрушка.

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«Комсомольская правда» выяснила, что причин отсутствия детского набора в меню несколько. Первая — это название продукта, а вторая — это игрушки, вкладываемые в коробку.

«Хэппи Мил», как и «Биг Мак», «Макфлури», принадлежит «Макдоналдс Корпорейшн» из Чикаго. А по условиям сделки о продаже сети новому владельцу Александру Говору, во «Вкусно – и точка» не могут использовать фирменные наименования «Мака», — сообщил инсайдер. «Во-вторых, загвоздка в игрушках. Ранее это были фигурки по мотивам мультиков «Дисней». <…> В нынешних реалиях корпорация не хочет сотрудничать с российским представительством», – цитирует источник «Комсомольская правда».

По словам инсайдера, в будущем возможно появление аналога «Хэппи Мил» в меню. В лучшем случае, это произойдет осенью или зимой этого года.

Ранее стало известно, что во «Вкусно — и точка» теперь нельзя делать фото и заряжать телефон.