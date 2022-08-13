Вильфанд сообщил о сорокаградусной жаре в Поволжье и на юге России из-за европейского антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что антициклон из Европы принесет в выходные в Поволжье и на юг России сорокоградусную жару. По его словам, влияние антициклона будет мощное и обширное.

Как отметил Вильфанд, гребень антициклона будет перемещаться с Запада и спокойно распространяться по всей европейской части России. Ночами при этом будут вполне комфортные 15-16 градусов.

По словам специалиста, особенно жарко в выходные будет в Волгоградской и Астраханской областях, а также на Востоке Ставрополья. Здесь ожидается 38 градусов тепла. В Калмыкии воздух прогреется до сорока градусов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что жаркая погода установилась практически на всей территории России. Синоптики прогнозируют спад ближе к концу месяца.