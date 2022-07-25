Вильфанд пообещал ливни и дожди почти на всей территории России

Старший научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд в соцсетях заявил, что большую территорию России накроют ливни и дожди.

Прежде всего речь идет о Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областях, Крыме и Приморском крае. Также Вильфанд сказал, что в некоторых регионах также стоит ждать грозы и град. Ветер будет до 18 метров в секунду. Случится ненастье в самое ближайшее время и в Москве.

В Крыму 25 и 26 июля прогнозируются сильные ливни, град, грозы и ветер с порывами до 20-25 м/с. В Приморском крае, 25 июля, России ожидается сильный дождь.

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Напомним, что в минувшие выходные ненастье накрыло Сочи. Центральные улицы города оказались затоплены.