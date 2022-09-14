«Видела во Владивостоке»: Захарова вспомнила последнюю встречу с Сунгоркиным

Официальный представитель МИД Мария Захарова в «Телеграме» высказалась в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Она заметила, что была в походе вместе с Сунгоркиным в прошлом году. Там же присутствовала и телеведущая Маргарита Симоньян. Недавно Захарова и Сунгоркин снова пересеклись.

«Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он — вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, и я подумала, что обязательно еще пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось. Царствие небесное», — сказала Захарова.

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Напомним, что на момент смерти Владимиру Сунгоркину было 68 лет. Причиной его внезапного ухода из жизни стал инсульт.