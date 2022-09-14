«Веселый, жизнерадостный, ироничный»: Симоньян вспомнила, как ходила за грибами с Сунгоркиным

По словам Симоньян, Сунгоркин был «веселый, жизнерадостный, ироничный... «Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена-красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом», — заметила Симоньян.

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Напомним, что Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Ему на момент смерти было 68 лет.