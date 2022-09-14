«Веселый, жизнерадостный, ироничный»: Симоньян вспомнила, как ходила за грибами с Сунгоркиным

Как отметила телеведущая, у главного редактора «Комсомольской правды» осталась молодая жена и маленькие дети.
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграме» высказалась после смерти главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

«В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину — ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков. Потом жарили шашлыки. Я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет».

По словам Симоньян, Сунгоркин был «веселый, жизнерадостный, ироничный... «Над всеми подшучивает — особенно над собой. Молодая жена-красавица, совсем маленькие дети. Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах. Не удивлюсь, если в этот момент он тоже подшучивал над собой и своим инсультом», — заметила Симоньян.

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Напомним, что Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Ему на момент смерти было 68 лет.

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