Вернуть нельзя оставить: что делать, если банкомат «сожрал» ваши деньги

Если банкомат «сожрал» ваши деньги и не хочет зачислять их на карту, либо просто-напросто не выдал вам запрошенную сумму, то паниковать сразу не нужно. Какие действия следует предпринять, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко сайту «Прайм».

Проблема с операцией в банкомате может возникнуть как результат технического сбоя — дело вы имеете с машиной, — так и по причине дефекта купюр — мятые, рваные, со скрепкой. И если деньги остались в банкомате, то помните: пропасть они никуда не могут.

«Сначала необходимо забрать чек об операции, если это невозможно (неисправный банкомат может не выдать чек), проверить справку об операции в мобильном банковском приложении, нужно запомнить (записать) время совершения банковской операции, адрес банкомата и его номер (обычно он расположен на лицевой стороне или сбоку устройства), сфотографировать экран банкомата, если на нем появилась информация об ошибке», — рассказала эксперт.

После этого пользователю следует позвонить на горячую линию в банк и сообщить о происшествии. Требуйте зарегистрировать заявку на возврат, оставаясь рядом с банкоматом. Но ни пин-код, ни код на обороте карты с вас требовать по телефону не вправе.

После звонка в течение суток вам надо посетить отделение банка и письменно изложить проблему. Рассмотреть ваше обращение обязаны в сроки от 3 до 30 дней. И деньги вернут на карту, с которой была проведена неудачная операция.