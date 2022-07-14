Вернуть не получится: печальное известие о банковских вкладах огорчило россиян

В марте россияне обрадовались, когда банки подняли проценты по депозитным вкладам до 20%. Приток капитала в эти дни значительно вырос. Однако уже через месяц ставка начала падать. И сейчас владельцы вкладов опечалены — снижение процентной ставки продолжается.

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Как сообщает сайт Konkurent.ru, на конец первой декады июля ставка по вкладам составила 7,65%, в то время как на конец июня она составляла 7,72%. Поэтому открыть депозит под рекордные 20% уже не получится — таких процентов банки уже не предлагают.