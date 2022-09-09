Ведущий аргентинского телеканала отпраздновал смерть Елизаветы II в прямом эфире

Журналист-ультранационалист Сантьяго Кунео, работающий на аргентинском телеканале, стал настоящей звездой в социальных сетях после того, как начал в прямом эфире праздновать уход из жизни британской королевы Елизаветы II.

В самом начале его шоу зрители увидели на экране надпись, оскорбляющую память покойной королевы. А затем понеслось...

Кунео достал бутылку шампанского, откупорил ее, понося умершую на чем свет свет стоит, и выпил за то, что 96-летняя Елизавета II отправилась в мир иной.

«Громкие алодисменты Сатане, который ее забрал», — заявил аргентинец.

Еще до прихода печального известия из Букингемского дворца Кунео обещал, что откроет шампанское после смерти Ее Величества. По его словам, следует праздновать «смерть каждого представителя этой воровской, нечистой, геноцидной, пиратской короны-убийцы, которая несла лишь мучения».

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