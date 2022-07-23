Важное сообщение для россиян! Пенсионный возраст повысят на четыре года

Несколько категорий граждан коснется повышение пенсионного возраста на четыре года уже в текущем году.

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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева отмечает, что, в первую очередь, это затронет тех, кто должен был пойти на пенсию в 2022 году и в последующих.

«Речь идет, например, о мужчинах 1962 года рождения и женщинах, которые родились в 1967 году. Такие люди должны были выйти на пенсию уже в этом году по прежним правилам», — объясняет Киреева. «Теперь процесс назначения им выплаты по старости будет отложен. Пенсионный возраст для них повысят на четыре года», — добавляет она.

Ранее россиянам рассказали, как с помощью одного заявления увеличить пенсию на 2500 рублей. Также стало известно об особых льготах, благодаря которым можно выйти на пенсию раньше на 5 лет.

Источник: Прайм