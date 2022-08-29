Важная новость для тех, у кого есть стаж работы до 1996 года

Эксперты утверждают, что с ситуациями, когда при назначении пенсии не учитывают определенные периоды стажа, сталкиваются многие пенсионеры. Происходит это по разным причинам.
Если информация о стаже после 1996 года хранится в архивах ПФР и налоговой, то подтвердить данные о работе до этого года бывает проблематично. Так как порой они не сохранились даже в архивах самих предприятий. Об этом говорит пенсионный эксперт Сергей Власов.
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«Поэтому подтвердить такой стаж пенсионерам зачастую помогает только суд. Туда нужно представить любые доказательства работы, будь то свидетельские показания или же какие-либо документы. И если суд встанет на сторону пенсионера, можно добиться перерасчета пенсии в сторону увеличения размера», – сказал Власов PRIMPRESS.