Важная новость для пенсионеров! За комуслуги можно будет не платить при одном условии

Пенсионеры смогут не платить за комуслуги уже в августе. Для этого нужно оформить специальное заявление и подать документы.

Именно в последний месяц лета многие пожилые люди перебираются на дачи, а значит, не пользуются услугами ЖКХ в своих квартирах. За это можно получить перерасчет.

«Речь идет не обо всех коммунальных услугах, а только об определенных. Например, холодная и горячая вода, водоотведение, а также газ и вывоз мусора. Кроме того, избавить себя можно будет от платежа за работу лифта», — рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

По словам эксперта, важно, чтобы в квартире никто не жил как минимум пять дней. В этот срок не включаются даты отъезда и приезда.