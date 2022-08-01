Важная новость для пенсионеров с советским стажем

Российские пенсионеры с советским стажем ждут перерасчета своих выплат. Последний раз он проводится в 2009 году и назывался валоризацией.

Именно в 2009 году расчетный капитал каждого пенсионера был увеличен на 10 процентов. При этом за каждый год, до 1991-го включительно, пожилым начисляли по одному проценту.

Так, все пенсии, которые были назначены до 2010 года, были пересчитаны автоматически. А тем, кто вышел на заслуженный отдых после 2010 года, выплаты начисляются уже с учетом советского стажа и валоризации.