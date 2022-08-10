В Якутии провели масштабное исследование по вызову дождя

В Якутии завершился эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Поручение провести подобное исследование дал еще в начале лета президент России Владимир Путин. Все потому, что ежегодные лесные пожары в этом регионе уничтожают огромное количество деревьев. Если специалисты научатся вызывать дождь до время разгула огненной стихии, это существенно облегчит работу пожарных.
9 июня состоялся последний вылет самолета-лаборатории Росгидромета. Данные, которые были собраны исследователями в ходе эксперимента, будут переданы главе Якутии и президенту страны. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников.
«Всего с 14 мая двумя самолетами-зондировщиками Росгидромета на территории республики выполнено 27 вылетов по контракту, заключенному с нашей Службой спасения. В общей сложности отработано более 130 часов, отстреляно свыше 3000 пиропатронов», — отчитался чиновник в Telegram.
Научились ли метеорологи вызывать дождь, пока не разглашается.
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