В Якутии провели масштабное исследование по вызову дождя

В Якутии завершился эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Поручение провести подобное исследование дал еще в начале лета президент России Владимир Путин. Все потому, что ежегодные лесные пожары в этом регионе уничтожают огромное количество деревьев. Если специалисты научатся вызывать дождь до время разгула огненной стихии, это существенно облегчит работу пожарных.

9 июня состоялся последний вылет самолета-лаборатории Росгидромета. Данные, которые были собраны исследователями в ходе эксперимента, будут переданы главе Якутии и президенту страны. Об этом сообщил первый зампредседателя правительства республики Дмитрий Садовников.