В Wildberries признались, что «Ягодки» — всего лишь рекламная акция

Wildberries объяснил, почему в шапке их сайта оказалось название «Ягодки», которые люди тут же приняли за русифицированный ребрендинг. Оказалось, что это было сделано для рекламы их акции и привлечения внимания пользователей.

Однако в компании не исключают возможности того, что в будущем они действительно изменят свое название.

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» — это часть маркетинговой акции «Черная пятница» — распродажи с большими скидками, — которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — сказали представители Wildberries Telegram-каналу «Стрелец-Молодец».