В WhatsApp появится важная функция

В ближайшее время WhatsApp добавит новую функцию, которая будет связана с отправкой документов. Впредь, пользователи смогут добавлять к документам описание перед отправкой.

Функция заработает для всех, у кого на телефоне установлена бета-версия мессенджера для Android 2.22.21.2. Новшество коснется и пользователей iOS.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Благодаря этой функции можно будет быстро найти определенный документ, введя его подпись в текстовое поле поиска», — отметили эксперты WABetaInfo.