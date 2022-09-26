В Великобритании теперь можно купить съедобные «пальцы» короля Карла III

Подданные британского короля Карла III обратили внимание на удивительно пухлые пальцы монарха. Этим удивлением и некоторым ажиотажем воспользовались магазины: они начали выпускать сосиски, сделанные из растительного заменителя мяса, которые назвали «Пальцы Карла».

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Производитель, впрочем, уверяет, что преследовал благую цель – помочь населению Великобритании пережить трудные времена, наставшие вследствие экономического и продовольственного кризиса.

Между тем, пухлые пальцы нового короля сейчас остаются одной из самых «горячих» тем – в рейтинге интернет-поиска они занимают седьмое место. Обычные граждане активно обсуждают пальцы своего монарха и даже пытаются заочно поставить ему диагноз, сообщает издание «РИА ФАН».