В Совфеде рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

Центробанк вполне может снизить ключевую ставку до пяти процентов.
Доллар и евро

Доллар и евро. Фото: Global Look Press

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что Центробанк вполне может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов. Таким образом, к концу года доллар будет стоить 70-80 рублей.

«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов».

Как считает Абрамов, благодаря снижению ключевой ставки вырастет доступность кредитов для населения. Начнется рост промышленности и экономики. Отечественные производства выйдут на новый уровень развития, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что накануне Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процента. При этом ни один из аналитиков не прогнозировал такого резкого снижения.

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