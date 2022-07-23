В Совфеде рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов заявил, что Центробанк вполне может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов. Таким образом, к концу года доллар будет стоить 70-80 рублей.
«Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года докризисного уровня в пять процентов».
Как считает Абрамов, благодаря снижению ключевой ставки вырастет доступность кредитов для населения. Начнется рост промышленности и экономики. Отечественные производства выйдут на новый уровень развития, сообщает РИА Новости.
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Напомним, что накануне Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процента. При этом ни один из аналитиков не прогнозировал такого резкого снижения.