В Совфеде рассказали, сколько будет стоить доллар к концу года

Как считает Абрамов, благодаря снижению ключевой ставки вырастет доступность кредитов для населения. Начнется рост промышленности и экономики. Отечественные производства выйдут на новый уровень развития, сообщает РИА Новости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что накануне Банк России снизил ключевую ставку сразу на полтора процента. При этом ни один из аналитиков не прогнозировал такого резкого снижения.