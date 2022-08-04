«В советское время проходили»: Садальский - о магазинах беспошлинной торговли

Как отметил Садальский, попасть в «Березку» было непросто. У входа стоял «человек с квадратной челюстью, ответственный за «фейсконтроль». Если кто-то говорил по-русски, то к таким людям относились с подозрением.

При входе могли потребовать предъявить «чеки», чтобы простые советские граждане не входили в «Березки», как в музеи, полюбоваться недоступным. Актер в шутку поздравил всех со скорым открытием новых валютных магазинов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее стало известно, что в двух крупнейших российских городах действительно планируют открыть магазины беспошлинной торговли. Это поможет привлечь дополнительную валюту в казну.