«В советское время проходили»: Садальский - о магазинах беспошлинной торговли

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» оценил скорое появление в Москве и Санкт-Петербурге магазинов беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, депутатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России.
«Платить за покупки в таких duty free разрешили рублями, долларами или евро, и ценники напишут. В советское время мы эти магазины уже проходили… Магазины «Березка» делились на два типа. К первому относились так называемые валютные «Березки». Их могли посещать только высокопоставленные дипломаты, которым разрешалось иметь валюту на территории СССР. Через них государство получало дополнительную валюту в казну страны».
Как отметил Садальский, попасть в «Березку» было непросто. У входа стоял «человек с квадратной челюстью, ответственный за «фейсконтроль». Если кто-то говорил по-русски, то к таким людям относились с подозрением.
При входе могли потребовать предъявить «чеки», чтобы простые советские граждане не входили в «Березки», как в музеи, полюбоваться недоступным. Актер в шутку поздравил всех со скорым открытием новых валютных магазинов.
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Ранее стало известно, что в двух крупнейших российских городах действительно планируют открыть магазины беспошлинной торговли. Это поможет привлечь дополнительную валюту в казну.