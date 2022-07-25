В собственном дворе: автовладельцев предупредили о штрафах

Автолюбители во дворе многоквартирного дома часто по незнанию могут стать нарушителями и попасть под большие штрафы. Что это за наказания и за какие именно провинности, рассказала доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.

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Так, водители легко могут попасть под административное наказание, если на территории общедомового пользования будут мыть машину, ремонтировать ее, сливать топливо или другие технические жидкости, регулировать звуковые сигналы, тормоза, проверять работу двигателя.