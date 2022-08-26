В школах могут ввести новый урок

У школьников Владивостока может появиться новый урок. Правда, будет он внеклассным и посещать занятие смогут только младшеклассники.
Учителя биологии обсуждают методику преподавания внеклассных уроков на тему «Введение в тигроведение». Основой послужили методические рекомендации издания «Амурский тигр. Тигроведение». Об этом сообщает PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Охрана природы должна стать основой, вложенной в сознание ребенка, чтобы в дальнейшем не пришлось исправлять ошибки экологической безграмотности, которые могут привести к непредсказуемым и, возможно, небезопасным последствиям. Поэтому работать с детьми необходимо начинать еще с детского сада, – сказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.