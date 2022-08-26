В школах могут ввести новый урок

У школьников Владивостока может появиться новый урок. Правда, будет он внеклассным и посещать занятие смогут только младшеклассники.

Учителя биологии обсуждают методику преподавания внеклассных уроков на тему «Введение в тигроведение». Основой послужили методические рекомендации издания «Амурский тигр. Тигроведение». Об этом сообщает PRIMPRESS.